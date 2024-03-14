نصائح لتجنب جفاف الحلق في رمضان

توجه الدكتورة بسمه هنداوي(استشاري التغذيه العلاجيه) نصائح للصائمين وتقول أن جفاف الحلق ظاهرة يعاني منها الكثير من الاشخاص اثناء الصيام ويرجع السبب في ذلك الي عدم ترطيب الجسم بشكل كافي وعدم اتباع نظام غذائي صحي .

ولتجنب ذلك ينصح بتناول كمية كافية من السوائل سواء كانت ماء او عصائر طبيعية غير محلاه او شوربات قليلة الدسم كما ان الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والشمام والبرتقال والخيار والجرجير والخس حيث تزود الجسم بكمية كافية من الماء خاصة للأشخاص الذين لا يحرصون علي شرب سبعة اكواب من الماء وخاصة كبار السن والذين يقل عندهم الاحساس بالعطش وتضيف دكتورة بسمة أنه يرجي الحرص علي تناول الاطعمه الغنية بالبوتاسيوم في وجبة السحور والتي تقلل من الاحساس بالعطش وجفاف الفم مثل التفاح والافوكادو والتمر

وأيضا تجنب شرب الماء دفعة واحدة في وجبة السحور لانها تعمل علي خروج كمية كبيره من السوائل خارج الجسم والاصابة بالجفاف المصاحب للاجهاد والتعب

كما يجب أن يتجنب الصائم تناول كمية كبيرة من الكافيين مثل الشاى والقهوة في وجبه السحور وهي من العادات الخاطئة التي تعمل علي خروج الماء بسرعه خارج الجسم ويترتب عليها الاحساس بجفاف الحلق كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة المملحة والمعلبة والمحتوية علي نسبة عالية من الصوديوم والتي تعمل علي رفع الضغط وتسبب خلل في توازن السوائل داخل الجسم .