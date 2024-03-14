هنية: مستعدون لاتفاق متعدد المراحل بشأن وقف الحرب بغزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، إن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل بشأن وقف الحرب في قطاع غزة إذا تخلت حكومة إسرائيل عن "تعنتها".

وأضاف هنية في بيان، أمس الأربعاء، إن "موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق".

وتابع: "الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة".

وأوضح أن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان"، لافتًا إلى أن حماس تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت، الأحد الماضي، عن مصادر مطلعة على الصفقة المحتملة بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، أن ما يحاول جهاز "الموساد" ترويجه حول عدم اهتمام الحركة بصفقة التبادل غير صحيح.

وأوضحت المصادر أن الوقت يمر دون الحصول على نتائج تذكر، مضيفةً أنه قريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن، كما أن إسرائيل مستمرة في المماطلة، بحسب الصحيفة.

وشددت المصادر الإسرائيلية على أن ما يطرحه جهاز الموساد ليس صحيحا، ومن يرفض الحديث الآن هو الجانب الإسرائيلي وليس حماس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.