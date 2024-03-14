أسعار ياميش رمضان 2024 في المنافذ الحكومية.. اعرف القائمة

أسعار ياميش رمضان 2024.. بدأ شهر رمضان الكريم، وسط إقبال العديد من المواطنين على شراء الياميش والمكسرات ومستلزمات الشهر الكريم، ويتراوح سعر قمر الدين سوري ما بين 75 لـ 85 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار ياميش رمضان 2024 في المنافذ الحكومية، وقد أعلنت وزارة الزراعة عن أسعار ياميش رمضان 2024، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار ياميش رمضان 2024 “اليوم الخميس”

- سعر جوز الهند كامل الدسم بـ 55 جنيهًا.

- سعر قراصيا المجففة 500 جرام بـ 140 جنيهًا.

- سعر القراصيا المجففة 250 جرام بـ 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر قمر الدين سوري ما بين 75 لـ 85 جنيهًا.

- سعر التين السوري بـ 85 جنيهًا.

- سعر التين الجبلي بـ 420 جنيهًا.

- سعر قمر الدين الدمشقي بـ 35 جنيهًا.

- سعر قمر هندي أسواني بـ 35 جنيهًا.

- سعر قمر الدين الأقلام بـ 110 جنيهات.

- سعر مشمشية تركي بـ 90 جنيهًا.

- سعر زبيب بناتي فاتح بـ 80 جنيهًا.

- سعر السوداني مقشر بـ 60 جنيهًا.

- سعر المشمشية الكبيرة بـ 520 جنيهًا.

ياميش رمضان 2024

- سعر لفة قمر الدين، يتراوح ما بين 25 لـ 30 جنيهًا.

- سعر كيلو الزبيب، يتراوح ما بين 80 لـ 250 جنيهًا.

- سعر كيلو القراصيا، يتراوح ما بين 40 لـ 120 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو المشمش 200 جرام نحو 149 جنيهًا.

- سعر كيلو الخوخ المجفف، يتراوح ما بين 50 لـ 120 جنيهًا.

- سعر كيلو التمر، يتراوح ما بين 40 لـ 150 جنيهًا.

- سعر كيلو التين المجفف، يتراوح ما بين 60 لـ 150 جنيهًا.

أسعار مكسرات رمضان 2024

- سعر كيلو الكاجو، يتراوح ما بين 300 لـ 650 جنيهًا.

- سعر كيلو اللوز، يتراوح ما بين 250 لـ 550 جنيهًا.

- سعر كيلو عين الجمل، يتراوح ما بين 220 لـ 400 جنيه.

- سعر كيلو الفستق، يتراوح ما بين 350 لـ 600 جنيه.

- سعر كيلو البندق، يتراوح ما بين 200 لـ 450 جنيهًا.