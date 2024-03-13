يوم الإبداع لذوي القدرات في كلية الآداب جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس يوم الإبداع لذوي القدرات الخاصة بحضورالشخصيات البارزة في المجتمع الأكاديمي والمدني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد هذا اليوم الرائع حضورًا مميزًا من الطلاب ذوي القدرات المبدعين في شتى المجالات الرياضية والفنية والأكاديمية وتميز الاحتفال.

تخلل يوم الإبداع عدة فعاليات ثقافية وفنية حيث تم تكريم عازفة الكمان من أصحاب الهمم في الأوبرا المصرية ، وأشاد الحضور بدقة العزف وعذوبته، كما تم عرض ملخص لسير النجاح والصعوبات التي تم تجاوزها بفضل الله، والعزيمة والإصرار على النجاح والمضي نحو المستقبل.

عميدة كلية الآداب تحفز ذوي القدرات الخاصة

وألقت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس كلمة لذوى القدرات الخاصة لتحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والإبداع وأبدت سعادتها البالغة لما رأته من إصرار ونجاح وعزيمة على مواصلة النجاح، لاسيما وأن الكثير منهم واجه كل التحديات حتى أدرك حلمه فمنهم من حصل على الدكتوراة ، ومنهم من حصل على الجوائز والمراكز والميدليات فى كافة الأنشطة على المستويين الإقليمي والدولي .

وشهد الحفل تكريم اثنين ممن حصلوا على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى، وتكريم أول لاعبة قوس على مستوى الوطن العربي وإفريقيا من أصحاب الهمم، فضلا عن تكريم طلاب الكلية من ذوي القدارت أصحاب الجوائز الدولية.



وأشادت الدكتورة شادية قناوي أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب بالاهتمام من القيادات لدعم ذوى القدرات وتقديم كل ما يساعدهم فى تحقيق اهدافهم فى كافة المجالات واثنت على جهد الأبناء من ذوى القدرات وسعيهم الدؤوب على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات فى كافة مجالات الفكر والإبداع .



وأكدت الدكتورة سالى محمود سامى مدير وحدة قادرون باختلاف في كلية الآداب عن بالغ سعادتها بما وصل له ابنائها من ذوى القدرات من جهد كبير واصرار على المواجهه والمضى فى تحقيق النجاحات فى كافة مجالات الحياة.

وأشادت بالدور الذي تقوم به قيادات الجامعة والكلية بالاخص تجاه ابنائنا من ذوى القدرات وتسهيل كل الصعاب وتوفير الدعم الكامل لهم الفنى والثقافى والرحلات العلمية لهم .

ويعد يوم الإبداع لذوي القدرات في كلية الآداب جامعة عين شمس مناسبة رائعة تبرز مواهب وإبداعات الطلاب القادرون باختلاف، ويشجعهم على مواصلة التميز والتألق في مجالاتهم المختلفة.