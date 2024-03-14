مايا مرسي للأمم المتحدة: توفير حماية خاصة للنساء والأطفال 

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جاء اليوم العالمي للمرأة هذا العام .. والمرأة الفلسطينية تتجرع جميع أشكال الالم والمعاناة والقهر وانعدام الضمير الانساني وانعدام العدل .. ومع ذلك نجدها تضرب أروع الأمثلة فى الصمود والنضال والتضحية والعطاء والصبر وتحدى الصعاب وتحمل مسؤوليات عظيمة

ووجهت د مايا عده مطالب للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي.

- وقف العدوان.. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية..

- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط ..

- عدم السماح بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. ..

- توفير حماية خاصة للنساء والأطفال.. وضمان سلامة المدنيين. .

-عدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء او عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها ووقف عرقلة الشحنات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة

مؤكدة على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باسم لجنة المرأة العربية بعنوان " كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة" ، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتورة آمال حمد وزيرة المرأة بفلسطين، و رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية ، وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك.

يذكر أن فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68هذا العام تناقش "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" ، و تعقد خلال شهر مارس الجارى.