صيادلة الإسكندرية تشارك مبادرة "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية "



أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، على أن الصيادلة لم يدخروا جهدا في المشاركات المجتمعية التي تسعى للارتقاء بالمجتمع وتنميته، وذلك من خلال دورهم الفعال في تحسين صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماعات التحضيرية للمبادرة الرئاسية "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية "، والتي تقام تحت إشراف الدكتورة عبلة الألفي "عضو مجلس النواب ". – و التي منتظر أن تتيح مجالات عمل للسادة الصيادلة من الفريق الصحي و المشورة الأسرية ،، هذا و يشارك في المبادرة بعض رموز المجتمع المدني و الأزهر و الكنيسة لزيادة الوعي لدي الشارع بهذه الألف الذهبية

وأضاف نقيب صيادلة بالإسكندرية أن المبادرة تهدف إلى تحسين صحة المجتمع ككل عن طريق بناء جيل جديد بصحة أفضل بدنيا ونفسيا، موضحا أن المبادرة تركز علي رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة، حيث يتم تكوين 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة.

ودعا الشافعي الصيادلة بالانضمام للمبادرة من خلال تسجيل أسمائهم بالنقابة تمهيدا لخضوعهم لبرامج تدريبية لإعدادهم للقيام بدور مقدمي المشورة الأسرية، في المستشفيات الهيئات الصحية المختلفة بالمحافظة.