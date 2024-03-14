حالة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير يرصد الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسيبة في شوارع متفرقة وبينما أخرى بها سيولة مرورية، أما على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد توجد كثافات مرورية، كما بعض الكثافات المرورية على الكورنيش في اتجاه المؤسسة.

كوبري أكتوبر

وهناك كثافات مرورية مستمرة أعلى كوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، وأيضا أعلى محور النصر وصولا إلى المنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة.

وتظهر بعض الكثافات في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى حلوان والمعادي يوجد عليه إزدحام نسبي.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، هناك بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر يشهد كثافات نسبية تنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.

