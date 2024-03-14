الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حالة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية (فيديو)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير يرصد الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

txt

تفاصيل الحالة المرورية بثاني أيام شهر رمضان (شاهد)

txt

فيديو.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة في أول يوم من رمضان

ميدان عبدالمنعم رياض 

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسيبة في شوارع متفرقة وبينما أخرى بها سيولة مرورية، أما على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد توجد كثافات مرورية، كما بعض الكثافات المرورية على الكورنيش في اتجاه المؤسسة.

كوبري أكتوبر

وهناك كثافات مرورية مستمرة أعلى كوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، وأيضا أعلى محور النصر وصولا إلى المنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة.

وتظهر بعض الكثافات في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى حلوان والمعادي يوجد عليه إزدحام نسبي.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، هناك بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات  بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر يشهد كثافات نسبية تنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.
 

مواد متعلقة

مسلسل المعلم|منذر رياحنة يحاول قتل مصطفى شعبان وسهر الصايغ تطلب الزواج عليها

أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنيه اليوم الخميس

خبير: إنشاء المدن الخضراء بمصر يقلل من الانبعاثات

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 14-3-2024 أمام الجنيه
الجريدة الورقية