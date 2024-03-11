فيديو.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة في أول يوم من رمضان

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة “الأولى”، الحالة المرورية اليوم الاثنين 11 مارس 2024، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد كثافات مرورية في العديد من الأماكن.

الحالة المرورية في رمضان:

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

ويشهد الكورنيش المتجه إلى المؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة توجد سيولة مرورية.

وفي محور النصر، توجد كثافات وصولا للمنصة وبدأت تظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر بوسط المدينة، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات.

وشهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى المعادل وحلوان فإنه يشهد ازدحاما نسبيا، وجاء ذلك خلال فيديو عن الحالة المرورية في شهر رمضان على العديد من الطرق الرئيسية والعامة.