تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

شهدت الساعات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الوضع الصحي الخاص بلاعب فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت ، بعد فترة عصيبة قضاها أول أمس توقفت خلالها عضلة القلب لفترة زمنية قبل أن يتلقة الصدمات الكهربائية وإجراءات الإنعاش الطبي اللازمة.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب ، أن رفع بدأ في استرداد وعيه بشكل جزئي ، لكن وظائف الكلى بها بعض الخلل حتى الآن ، في الوقت الذي انتظم فيه ضغط الدم ، وارتفعت كفاءة عضلة القلب بشكل نسبي.

وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.