انخفاض جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعاً مع بداية تعاملات اليوم الخميس 14-3-2024، بقيمة 100 جنيه في سعر الجرام الواحد ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر ليسجل 2995 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3423 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2995 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2567 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 1997 جنيهًا.

الجنيه الذهب 23960 جنيهًا.

السعر العالمي للذهب

الذهب فقد 24 دولار من قيمته وسجل أدنى مستوى في 3 جلسات عند 2150 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 2158 دولارًا للأونصة، لينهي الذهب بهذا سلسلة ارتفاع استمرت لـ9 جلسات متتالية سجل الذهب خلالها أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولارًا للأونصة.

بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسى في بدء هبوط أسعار الذهب يوم أمس، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.

ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية ستحدد اتجاه التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.