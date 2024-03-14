أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة بمصر، تزامنًا مع رابع أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري بالجنيه وفقا لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني..

أسعار العملات العربية اليوم 14-3-2024

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.89 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 157.36 جنيه للشراء، 157.86 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه لـ 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 128.26 جنيه للشراء، و128.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه 125.58 جنيه للشراء، و125.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.25 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 68.10 جنيه للشراء، و68.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 14-3-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه 48.35 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه 52.84 جنيه للشراء و 53.005 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه 61.83 جنيه للشراء و 62.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 35.83 جنيه للشراء و 35.94 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه 55.04 جنيه للشراء و 55.22 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه 32.68 جنيه للشراء و 32.78 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع.