الجهاز الفني للأهلي يتواصل مع حسام حسن

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك مكالمة هاتفية جرت الساعات الأخيرة جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.





وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى. وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.



وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب مواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز أمس.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران.|

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء البنك الأهلي أمس مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغاب عن المران كافة عناصر الفريق من اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم اليوم في معسكر المنتخب الوطني.