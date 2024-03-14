عاجل
الحكومة تكشف مفاجأة سارة عن الدولار (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كابتن سيدات يد الأهلي : التتويج بالدوري نتاج موسم شاق

بوابة الوفد الإلكترونية

أعربت نصرة عيد عبد الملك، كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي،  عن سعادتها بحسم لقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26.

txt

سيدات الأهلي يهزمن سموحة ويتوجن بلقب دوري اليد

وأضافت: الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، وسجل هذا الجيل من اللاعبات صاحبات الشخصية القوية في حسم اللقب والمنافسة علي جميع البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأوضحت أن فريق سيدات يد الأهلي استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال هذا الموسم من منافسة قوية مع جميع الفرق.

وأكدت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في حسم البطولة المحلية، وبالتأكيد فإن الفوز المبكر بالبطولة قبل نهاية المسابقة بمباراتين يعد تجهيزًا قويًّا قبل منافسات كأس مصر وبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

مواد متعلقة

ميدو: الأهلي اعتبر تركي آل الشيخ مكنة فلوس.. ولا أنصحه بالاستثمار الرياضي في مصر
الجريدة الورقية