مسلسل بيت الرفاعي| تطورات نارية تغير مسار التوقعات وأبطال العمل يشعلون الماراثون

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 تطورات كبيرة وخاصة بعد هروب دكتور ياسين الذي يقدم شخصيتة الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث من السجن بعد تورطه في جريمة قتل والده وإلقاء القبض عليه، كما تمكن أبطال العمل من جذب انتباه الجمهور وإشعال منافسة قوية بالماراثون الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وكشفت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3، عن وجود انقسام داخل عائلة الحاج محمود الرفاعي الذي كان يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم قبل قتله، حول تورط دكتور ياسين واتهامه بقتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي

انقسام عائلة الرفاعي بسبب أمير كرارة

وظهر هذا الانقسام واضحا، إذ رفضت والدة ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي تصديق أن ابنها هو من قتل والده وظهر هذا عندما تحدثت مع ابنتها الصغرى التى تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة في المقابل كانت الأخيرة تلوم ياسين بينها وبين نفسها حول سبب قتله لوالده وصدقت أنه فعل هذا .

مسلسل بيت الرفاعي

هناك أيضا طليقة دكتور ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل التي ذهبت لتقديم واجب العزاء لوالدة ياسين وظهرت بأنها لا تصدق إطلاقا بأن يفعل ياسين هذا الأمر وأكدت هذا الأمر لوالدته، أما شقيقه الظابط يحيي والذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل فظهر مصدقا لقتل ياسين لوالدهم وأخبر شقيقته جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل بهذا الأمر، وهب تزوره فى المستشفي ولكنها أكدت له بأنه مستحيل يرتكب مثل هذه الجريمة لأنه هو من علمهم عبادة الله والصلاة.

أما فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وابن عم ياسين ظل مصدقا بأنه هو من ارتكبها ويبحث عنه للوصول إليه وأخذ تار عمه، وبالفعل سافر الى مدينة الإسكندرية للبحث عنه في كل مكان.