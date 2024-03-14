موعد مباراة أبها والوحدة بالدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق أبها السعودي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره فريق الوحدة في مباراة تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى و يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

موعد مباراة أبها والوحدة

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة أبها والوحدة

على قناة SSC Extra 1 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق سعد يحيي.

أما قناة SSC Extra 1 المفتوحة على القمر عرب سات بتقنية الـ SD سيتولى التعليق على اللقاء المعلق عيسى الزدجالى.