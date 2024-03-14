نصائح مركز الأزهر لقضاء يوم رمضاني مثمر مليء بالحسنات
يسعى كل مسلم لاغتنام كل لحظة في شهر رمضان المبارك شهر الصيام والرحمة واستجابة الدعاء، بكثرة الأعمال الصالحة والعبادات، ومحاولة الحفاظ على صيامه فترة النهار واستغلال ساعات الليل.
ومن هنا نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح لكل صائم ومسلم يقوم بها في يومه الرمضاني وعلى مدار الشهر المبارك ليغتنمه بأفضل الطرق ويتقرب لله عز وجل داعيًا سبحانه وتعالى أن يتقبل منه.
وجاءت نصائح المركز لقضاء شهر رمضان بشكل مثمر كالتالي:
- ابدأ يومك بصلاة الفجر.
- اجلس بعد الفجر واقرأ جزءًا من القرآن.
- اجلس في مصلاك بعد الفجر واذكر الله حتى تطلع الشمس؛ لتفوز بأجر الحج والعمرة.
- صلّ الضحى لتؤدي شكر الله في هذا اليوم.
- حافظ على الصلاة في المسجد؛ لتفوز بأجر الجماعة.
- احرص على صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة مع الصلوات الخمس المكتوبة؛ لتفوز ببيت في الجنة.
- أكثر من ذكر الله على مدار اليوم؛ لتفوز بالأجر العظيم.
- أكثر من الصلاة على النبي ﷺ؛ ليغفر ذنبك ويذهب همك وترفع درجتك.
- أكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولعموم المسلمين فدعاؤك مجاب.
- صل رحمك ولو هاتفيًا؛ ليبارك لك في عمرك ويوسع لك في رزقك.
- تصدق ولو بالقليل ليبارك لك في مالك ويضاعف لك في ثوابك.
- عُد مريضًا وإن لم يكن قريبًا؛ ليصلي عليك سبعون ألف ملك، ويكون لك بستان في الجنة.
- اتبع جنازة؛ لتغنم قيراطا في الجنة.
- فطّر صائمًا؛ لتفوز بمثل أجره.
- أقم الليل بصلاة التراويح والتهجد.