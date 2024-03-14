نصائح مركز الأزهر لقضاء يوم رمضاني مثمر مليء بالحسنات

يسعى كل مسلم لاغتنام كل لحظة في شهر رمضان المبارك شهر الصيام والرحمة واستجابة الدعاء، بكثرة الأعمال الصالحة والعبادات، ومحاولة الحفاظ على صيامه فترة النهار واستغلال ساعات الليل.

ومن هنا نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح لكل صائم ومسلم يقوم بها في يومه الرمضاني وعلى مدار الشهر المبارك ليغتنمه بأفضل الطرق ويتقرب لله عز وجل داعيًا سبحانه وتعالى أن يتقبل منه.

وجاءت نصائح المركز لقضاء شهر رمضان بشكل مثمر كالتالي:

ابدأ يومك بصلاة الفجر.

اجلس بعد الفجر واقرأ جزءًا من القرآن.