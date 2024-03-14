تعرف على موعد عقد امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية.. يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن موعد عقد امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

موعد الامتحانات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة من يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024.

وعن تبكير موعد امتحانات نهاية العام 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي حذف من المناهج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستتم مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.