تحرير ٨١ محضر مخالفة تموينية خلال حملات بتموين القليوبية

تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتحت اشراف عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة المديرية شنت أجهزة الرقابة التموينية عدة حملات على مستوى المديرية و الادارات التابعة لها. حيث شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة بمركز القناطر الخيرية أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعجز وتصرف في الدقيق البلدي وغلق بدون اذن وعدم صلاحية الميزان .

وفي حملة بإدارة تموين بنها تم تحرير عدد ١٥ مخالفة لمخابز بلدية الإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

وحملة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم خلالها تحرير عدد ١٢ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل .

- ⁠كما تم تحرير محضر جنحه عدم تنفيذ العقوبة الإدارية واخرى بإدارة تموين شبين القناطر تم خلالها تحرير عدد ١٥ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وتصرف في نصف طن سكر مبادره والبيع بسعر أزيد .

وايضا حملة بإدارة تموين قليوب حيث تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمخابز بلدية لانتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق بدون اذن وعدم وجود قائمة تشغيل .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.