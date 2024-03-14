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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هذا هو موعد سقوط الأمطار على محافظات مصر

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد فرصة لسقوط أمطار على البلاد اليوم ، مؤكدة أنه بدءًا من الأحد 17 مارس 2024، ستشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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تحرير ٨١ محضر مخالفة تموينية خلال حملات بتموين القليوبية


وتشهد البلاد من غد الخميس الموافق 14 مارس 2024، انخفاضًا تدريجيًا وطفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
وأضافت الأرصاد، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، أن اليوم الخميس 14 مارس 2024، يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتابعت الأرصاد أن الطقس سيكون مائلًا للدفء على السواحل الشماليّة، فيما يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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