تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع أثاث وموبيليا بمنطقة 15 مايو.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

وفى سياق اخر فقد لقي مهندس وعامل مصرعهما بعد سقوطهما من ارتفاع 13 متراً داخل موقع عمل مشروع مونوريل أكتوبر بمحافظة الجيزة، الحادث وقع بينما كانا يعملان على الونش داخل الموقع، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفين هما "أحمد ر"، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو مهندس، و"سيد"، البالغ من العمر 57 عاماً، وهو حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 13 متراً.

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.