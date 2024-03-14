منع زعيم المعارضة الرواندية المشاركة في الانتخابات

منعت محكمة في رواندا، جهود المعارضة البارزة فيكتوار إنغابير، لرفع الحظر المفروض على ترشحها في الانتخابات الرئاسية في يوليو.

أطلق سراحها في عام 2018 بعد أن أمضت ثماني سنوات في السجن بتهمة تهديد أمن الدولة و "التقليل من شأن" الإبادة الجماعية عام 1994.

في رواندا، يمنع الأشخاص الذين سجنوا لأكثر من ستة أشهر من الترشح للانتخابات.

وقالت إنغابير إن حكم المحكمة مسيس، " رفض إعادة تأهيلي ليس مجرد هجوم شخصي ولكنه رمز للقضايا الأوسع التي تواجه أمتنا ، وهي القضايا التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان وشركاء التنمية في رواندا منذ فترة طويلة".

وخارج المحكمة في العاصمة كيغالي، قال السياسي البالغ من العمر 55 عاما: "لا أتفق مع ما قاله القاضي، وللأسف لا يمكنك الاستئناف قبل عامين.

ما زلنا بعيدين عن دولة تحترم القانون، وإنغابير من أشد منتقدي الرئيس بول كاغامي، الذي كان القوة المهيمنة في البلاد لمدة ثلاثة عقود.

حصل على أكثر من 90٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 2003 و 2010 و 2017 - والتغييرات في الدستور تعني أنه من المحتمل أن يبقي في السلطة لمدة 10 سنوات أخرى.

وواجه الرئيس البالغ، من العمر 66 عاما انتقادات من جماعات حقوقية اتهمته بقمع المعارضة.

لكن كاغامي دافع في الماضي بشدة عن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، قائلا إن بلاده تحترم الحريات السياسية.

ويوجد حاليا منافس واحد فقط للرئيس في انتخابات يوليو هو فرانك هابينيزا من حزب الخضر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

فاز بنسبة 0.45٪ من الأصوات في عام 2017.

وفي عام 2010، عادت إنغابير من منفاها في هولندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.

لكنها ألقي القبض عليها ومنعت من الوقوف وحكم عليها لاحقا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد العفو عنها في عام 2018، واصلت تأسيس حزب المعارضة Dalfa-Umurinzi.

وكانت إنغابيري، وهي عضو في جماعة الهوتو العرقية، قد واجهت مشكلة بسبب تساؤلها عن سبب عدم تضمين النصب التذكاري الرسمي في رواندا للإبادة الجماعية عام 1994 أي من الهوتو.

وكان معظم الأشخاص البالغ عددهم 800,000 الذين قتلوا في غضون 100 يوم من التوتسي العرقيين، لكن المعتدلين من الهوتو ذبحوا أيضا على يد المتطرفين الهوتو.

ووضعت جماعة الجبهة الوطنية الرواندية المتمردة التي يهيمن عليها التوتسي والتي ينتمي إليها كاغامي، والتي أصبحت الآن حزبا سياسيا، حدا للإبادة الجماعية.