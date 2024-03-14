الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوطان إضافيين بمواجهة أتليتكو مدريد وإنتر ميلان بأبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

احتكم أتليتكو مدريد وإنتر ميلان إلى شوطين اضافيين بعد انتهاء وقت اللقاء الأصلي بتقدم الاتليتك بثنائية مقابل هدف.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي في ايطاليا قد انتهت لصالح إنتر ميلان بهدف من دون رد ، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في النتيجة.

ويخوض فريق أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو.

الوسط: مولينا - لينو - كوكي - دي باول - لورينتي.

الهجوم: موراتا - جريزمان.

بينما جاء تشكيل الإنتر كما يلي..

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: باستوني - دي فري - بافارد.

الوسط: ماركو - مختاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز

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