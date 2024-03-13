ميدو: الأهلي اعتبر تركي آل الشيخ مكنة فلوس.. ولا أنصحه بالاستثمار الرياضي في مصر

علق الكابتن أحمد حسام ميدو استثمار المستشار تركي آل شيخ في الرياضة في مصر قائلًا: "تركي آل شيخ تم استخدامه في النادي الأهلي لغرض ضخ الأموال بس، وهو جدع جداً وشفت ده في مواقف كتير، زي الكابتن أشرف قاسم النجم والأسطورة المستشار ساعده في العلاج".

وقال أحمد حسام ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الأهلي كان عايز فلوس من المستشار تركي آل شيخ وملوش أي أدوار، وهو راجل بيحب يبقى صاحب قرار، مينفعش تاخد فلوس مني ومتاخدش رأيي".

وأضاف ميدو قائلًا: "الزمالك متعاملش معاه أنه مكنة فلوس، ولكن كان بيختار في الزمالك اللاعيبة ويشتري صفقات، وده الفرق بين الأهلي والزمالك".

واستطرد أحمد حسام ميدو قائلًأ: "تركي آل شيخ انسحب من بيراميدز لأنه واجه صراعات في الاستثمار الرياضي في مصر، والكرة المصرية خسرت شخص بيفهم وكان ينقل الكرة في حتة تانية

ومش هيعيد التجربة تاني في مصر، أنا كمحب له أنصحه ميستثمرش تاني في مصر في مجال الرياضة، لأني لما أنصح حد بحبه هنصحه عشان عايزه يكسب".