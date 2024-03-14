مكنتش قاعد في مصر ورا الجاموسة.. ميدو يكشف أسرار مصادقته لملكة جمال بلجيكا

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على تصريحاته الأخيرة بخصوص لعبه للكرة من أجل البنات قائلً: "حافز لعب الكرة عشان البنات كنت ساعتها صغير وعندى 17 سنة، وكلامي ده كان خلال قصة لأن البنات اللي شفتها هناك حلوين ومش معنى كده اني كنت واقع يعني، فأنا مكنتش قاعد في مصر ورا الجاموسة".



وقال أحمد حسام ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “حلمي اتحقق وصاحبت ملكة جمال بلجيكا، وسبتها لأن حياتنا مختلفة ومحبتهاش بس كانت حلوة، ودلوقتي هي ممثلة مشهورة في بلجيكا، كان مشكلتي على صورها اللي على المجلات، ويسرا مراتي أحلى منها وقمر، وكل ما الوقت بيعدي بحبها أكتر، أي رجل وسيدة عشان يعرفوا يعيشوا محتاجين لغة حوار، ومش عيب إن الراجل يعبر عن حبه لمراته والعكس صحيح”.

وتابع: "مبدأ الرجال بتاع الست للبيت ده مش عندي، انا عندي أخرج معاها وأسهر ونرقص سوا ونلبس أحلى لبس، وقفشتني كتير، واللي بيحللي مشاكلي معاها هي حماتي وأمي".

وأضاف ميدو: “الست الجدعة اللي تحافظ وتبقى باقية على بيتها ومش معنى كدة انها تبقى مهزقة، لأن فيه صحاب كتير وحشين أوي، متسمعيش ليهم، وبرامج الستات اللي بتنصح الستات كلهم مطلقات، طيب ما تسبيهم، ليه تنصحيهم وبتخربي بيوتهم، وهما أربعة أو خمس ستات بينصحوا الستات كلهم مطلقات لا تنصتوا لهم لأن هدفهم مش إنتي ولكن شغلها فقط، مفيش ست يبقى عندها شخصية قدام جوزها، لازم يبقى فيه تنازلات من الطرفين”.