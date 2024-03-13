تعرف على فضل سورة النساء

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن فضل سورة النساء في القران الكريم، وذلك خلال قرائتها في العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

وسورة النساء هي سورة مدنية، عدد أياتها مائة وست وسبعون أية، وهي رابع سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران.

وتتحدث صورة النساء عن الأسرة وأحكامها وقد قال فيها العلماء إنها تتعرض للأحكام الكبرى منها و الأحكام الصغرى، تتناول المجتمع الإسلامي بشكل عام، وأحكام النساء فيه بشكل خاص بما في هذا الأمر ما يخص المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة.

فيما قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن سورة النساء عظيمة، لأنها تشمل الأحكام المتعلقة بالنساء والمحرمات من «نسب أو صهر أو الرضاعة والمحرمات في الزواج»، كما جاء في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

وأشار أحمد عمر، إلى أن سورة النساء من السور التي أشتملت على أحكام الأسرة التى تتعلق بالمواريث وتحريم الخمر، وكما حرمت بالتدريج حتي يستجيبوا لها طيلة عمرهم، كما جاء في قول الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا.

أما في المرحلة الثانية، لفت أحمد عمر إلى ما جاء في سورة النساء، كما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ».

وأشار عمر هاشم إلى أن سورة النساء تحتوي على الأحكام التي تبين حقوق الورثة وتوضح حقوقهم، حيث حرم الخمر وقت الصلاة قبل أن ينزل تحريمها بعد ذلك، كما لها أثر كبير في معالجة مشكلات المجتمع الإسلامى ورد الحق لأصحابه في الميراث الذي يعتبر من أهم الميراث، والذي هو من أهم العلوم الفقهية والشرعية التي بها يعرف كل وارث حقه.