سعاد صالح: يجوز للمسافر من القاهرة للإسكندرية الإفطار في رمضان

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك حالات حددها الله والرسول الكريم يجوز فيها الرجل أو المرأة أن تفطر في نهار رمضان.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، الله يعطي الرخصة للمريض والمسافر بالإفطار، موضحة :" اللي مسافر من القاهرة للإسكندرية يجوز له أن يفطر،والسفر من محافظة لأخري، وكانت المسافة أكثر من 89 كيلو متر، يجوز للمسافر الإفطار"

وأشارت سعاد صالح إلى أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي تكون بين العبد وربه، وهيعبادة خفية لا يطلع عليها غير الله،و الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال في حديث صحيح عن الله “ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به”.

وتابعت سعاد صالح:" اللي بيفطر برخصة في رمضان يكون صيام اليوم بيوم، أو بفدية لهذا اليوم، إذا كان المرض مانع من الصوم".