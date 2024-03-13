دعاء اليوم الثالث من رمضان.. اللهم أجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من رحمتك

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن دعاء اليوم الثالث من رمضان.

ونقدم لكم مجموعة من الأدعية ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، ويمكن أن تقول:

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير من حالنا ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ مغفرة ورحمة وعتق من النار، اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا في خيره، وأذقنا طعم حلاوة ذكرك وأحفظنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم أجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من رحمتك الواسعة، بجودك وبكرمك يا أكرم الأكرمين.

وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

"مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".

كما يمكن أن تقول: ربي دبر لي أمري فأني لا أحسن التدبير وسهل لي كل عسير ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أسعد القلب ونور الدرب لي ولعائلتي وأحبابي وارحمنا يا أرحم الراحمين، يا رب منك العون على القيام والصيام، أغفر لنا وتوب علينا يا رحيم.