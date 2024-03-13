خارجية جنوب أفريقيا لجنود الاحتلال: نحن مستعدون لكم عندما تعودون إلى الوطن

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها ستعتقل مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا.

ونقل موقع "i24" الإسرائيلي تصريحات أدلت بها باندور في المؤتمر الوطني الأفريقي للتضامن مع فلسطين، قالت فيها "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير من في جنوب أفريقيا والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفها، نحن مستعدون لكم عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".

وأكد باندور خلال الاجتماع أن "هذه الخطوة لدعم الفلسطينيين ليست بسبب الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني وجنوب أفريقيا كانوا معا في النضال منذ عقود عديدة".

وعلى الرغم من الدعم الفلسطيني في حكومة جنوب أفريقيا، قامت شخصيات مؤثرة من جنوب أفريقيا بزيارة إسرائيل الشهر الماضي للقيام بجولة في البلدات الإسرائيلية الجنوبية المدمرة بعد أحداث 7 أكتوبر.

ودعت باندور مواطني جنوب أفريقيا إلى الاحتجاج أمام سفارات الدول الداعمة لإسرائيل. كما دعتهم إلى مقاطعة شركة الطيران الإسرائيلية "العال".

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن "جنوب أفريقيا قدمت يوم 6 مارس الجاري طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير والقرار الصادر في 16 فبراير، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".