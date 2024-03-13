طقس بارد.. توقعات الأرصاد لحالة الجو في المغرب

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة في المملكة العربية المغربية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، بالنسبة لحالة الطقس يوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية.

سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية في المغرب

فيما سوف تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالسهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة الغيوم إلى غائمة أحيانا بالريف والاطلس المتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية مع تناثر الغبار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

درجات الحرارة في المغرب

وفي السياق ذاته، سوف تتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية.

وما بين 10 و 16 درجة بالجنوب الشرقي، وسوس والأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 07 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في انخفاض بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستشهد بعض الارتفاع بباقي الأرجاء.