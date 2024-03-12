منتخب المغرب يدعم صفوفه بموهبة جديدة من مدريد

من أجل أولمبياد 2024..

يسعى المنتخب المغربي إلى تدعيم صفوفه، مواهب جدد لتعزيز تشكيلته، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل أسود أطلس لأولمبياد 2024، بعد فوزه في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي أُقيمت في المغرب الصيف الماضي.

وسيتعرف المنتخب المغربي على خصومه في مرحلة المجموعات بـ أولمبياد باريس يوم 20 مارس المقبل، على أن تكون العاصمة الفرنسية، مسرحًا لها.

سليم الجباري لاعب أتلتيكو مدريد

سليم الجباري اللاعب الشاب في صفوف أتلتيكو مدريد، سيكون أحد الركائز الأساسية في خط الهجوم للمنتخب الأولمبي المغربي، خلال منافسات الدورة الأولمبية.

وسبق للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، أن شارك مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 18 عامًا، قبل أن يقرر مؤخرًا الانضمام إلى منتخب المغرب تحت 23 عامًا، حيث شارك في 3 مباريات وصنع هدفًا واحدًا.

سليم الجباري

خاض الدولي المغربي سليم الجباري، أولى مبارياته الرسمية في الدوري الإسباني، مع أتلتيكو مدريد ضد قادش في الجولة 28 يوم السبت الماضي.

وتألق الموهبة المغربية بشكل ملحوظ مع الفريق الرديف في هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 10 أهداف خلال 27 مباراة في مختلف البطولات.

المغرب تضم جيل ذهبي

تمتلك المغرب جيلًا ذهبيًا من المواهب التي تم تنميتها في الملاعب الأوروبية، وبشكل خاص في فرنسا.

ويضم المنتخب العديد من اللاعبين الموهوبين، حيث شارك 7 منهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في ساحل العاج في بداية عام 2024.

ويتعلق الأمر ببعض اللاعبين مثل الظهير الأيسر شادي رياض، فضلاً عن لاعبي خط الوسط مثل أمير ريتشاردسون، وأسامة العزوزي، وبلال الخنوس، بالإضافة إلى إسماعيل صيباري، وأمين عدلي، وعبد الصمد الزلزولي.

من المتوقع أن تظهر مواهب جديدة خلال فترة التوقف الدولي القادمة، ومن بينها إلياس بن الصغير، مهاجم فريق موناكو الفرنسي، الذي لفت الأنظار في الفترة الأخيرة.