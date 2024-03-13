الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ممطرة ورعدية بالسعودية خلال الساعات المقبلة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مركز "طقس العرب" عن انخفاضاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية بالسعودية (منطقة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل).

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بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الوسطى وباقي المناطق.
وبحسب التوقعات؛ فمن المتوقع أيضا، يستمر تشكّل السحب الممطرة يتخللها بعض السحب الركامية أحيانًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة خاصة مرتفعات جازان وعسير خلال أيام الخميس والجمعة.

ويتعمق مساءَ يوم الجمعة ويوم السبت، أخدودٌ جوي نحو المنطقة تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب، بحيث من المتوقع بمشيئة الله أن تتشكل حالة ممطرة على أجزاء من المملكة تنشط معها السحب الرعدية في بعض المناطق.
وبحسب أحدث البيانات الجوية، فمتوقع أن تشمل السحب الرعدية منطقة الربع الخالي وبعض المناطق جنوب منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وقد تطال بعض السحب الممطرة أجزاء من العاصمة الرياض.

 

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الجريدة الورقية