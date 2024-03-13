أمطار رعدية ورياح نشطة.. احذر طقس السعودية اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم في عدد من مدن المملكة بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد توقع المركز في تقريره عن طقس اليوم وجود احتمالية لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من منطقتي (حائل والقصيم).

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح مركز أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب،.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن ارتفاع الموج يبدأ من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الدفاع المدني يحذر المواطنين من الطقس حتى الأحد المقبل

ومن جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

وطالب الجميه بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، والتي تبدأ من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.