الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يشن غارتين على عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت شبكة العربية ، اليوم الأربعاء، بشن قوات الاحتلال غارتين على عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان.

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فيما أنطلقت غارتان على بلدة اللبونة جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أكد حزب الله اللبناني ‏استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته مباشرة‌.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف حوالي 4500 هدف لحزب الله، معظمها في لبنان وأيضًا في سوريا، وذلك وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر.

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