كورال جامعة عين شمس يحيي احتفالية القوات الجوية لتكريم أسر الشهداء

أحيا كورال جامعة عين شمس "هارموني عربي" بقيادة المايسترو محمود وحيد، احتفالية القوات الجوية لتكريم أسر الشهداء.

وقدم كورال جامعة عين شمس عددا من الفقرات الفنية والتي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء.

ونظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

تفاصيل زيارة القوات الجوية

وتضمنت زيارة القوات الجوية جولة تفقدية في متحف القوات الجوية استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم بين طياته سردا تاريخيا لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف.

وشهدت الزيارة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، تأتي الاحتفالية تقديرا من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداء للوطن.

وشهد كورال هارموني عربي في جامعة عين شمس انطلاقته الفنية الاحترافية في أكتوبر من عام 2022، بدعم كامل من إدارة جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب.

ووفرت جامعة عين شمس للكورال مسارح مجهزة على أعلى مستوى من إمكانيات الصوت والإضاءة والآلات الموسيقية وغيرها فضلًا عن الدعم المادي والمعنوي.

ونجحت جامعة عين شمس في إطلاق وتدشين ستة كورالات فنية متنوعة تقدم ألوان الموسيقى والغناء بمختلف أشكاله لترتقي بالذوق العام للجمهور وتثبت أن الفن الراقي هو غذاء الروح.