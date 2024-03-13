فيفي عبده: “العرسان كل يوم بتتقدملي ولو مش متجوزة كنت وافقت”

ردت النجمة فيفي عبده، على انتقاد الموجهة للنجمات كبار السن التي تقرر الزواج في سن كبيرة، قائلة: "هي الكبيرة متتجوزش وليه الكبيرة متتجوزش والناس المفروض متنتقدش، وفي ناس بتبقى محتاجة ونس في البيت واللي يجيب الونس الارتباط وفي ناس بتربي حيوانات ولما يكون معاك إنسان تتكلم مع حد غير أنك كبرت وخلاص".

وكشفت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن تلقيها عروض زواج بشكل يومي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: " كل يوم بيجي لى عرسان والكومنتات كلها طلبات زواج ولكن أنا ست متجوزة ولو أنا وحيدة اتجوز".

وعبرت فيفي عبده، عن سعادتها بظهور النجمة الكبيرة نجاة في حفلة مؤخرا، مؤكدة: "أنا فرحت جدا بظهور نجاة واللي بيبطل شغل بيتنسي ولو أنا مش في الميديا كنت اتنسيت وأنا بحب شغلي وصاحية لشغلي وعارفه ازاي ابقى موجودة".

فيفي عبده: أرفض حفيدتي تشتغل رقاصة

وأكدت الفنانة فيفي عبده، عدم موافقتها حالة رغبة حفيدتها في العمل بمجال الرقص، قائلة: «لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض وأيامي كان الرقص حاجة تانية وكان في احترام وكل الناس اللي قعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام وكان ناس ثقيلة ومحترمة».

وأوضحت فيفي عبده أن الجميع يفتي الآن في مجال الرقص وحفيدتها وصلت لمرحلة علمية مميزة وتدرس سياسة واقتصاد، مضيفة: «مش ممكن أسمح لها بده وهي اتعلمت وأنا اتبهدلت في الشغل عشان أوصل لمكانتي حاليا».

واستكملت: «الرقص الشرقي كان زمان له جمهور وقيمة عن دلوقتي وعشان كده متقليش ولا راقصة مصرية الآن، وأنا برقص في البيت، ومصر كانت مليانة راقصات ودلوقتي وكفاية المهاجمة للرقص طوال الوقت والكتاب يطلعوا أي واحدة عايزة تنحرف تبقى رقاصة ودي نقطة ضعف».