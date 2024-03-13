قائد فرقة بالجيش الإسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا بسبب فشل مواجهة "طوفان الأقصى"

قال قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "نطأطئ رؤوسنا بسبب فشل البلاد في مواجهة "طوفان الأقصى".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال دان جولدفوس، قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي، أن بلاده فشلت في مواجهة السابع من أكتوبر الماضي، وأنهم يطأطئون الرأس لذلك.

وأضاف الجنرال دان جولدفوس أنه "على السياسيين التوحد وأن يكونوا على قدر ما نستحق ويستحقه الجنود الذين قتلواوعلى الفور، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المتحدث باسم الجيش، أن تصريحات قائد الفرقة 98 لم يوافق عليها قادته وسيستدعى للتوضيح، مؤكدة أن الجنرال دان جولدفوس لم ينسق تصريحاته مع المتحدث باسم الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، إن بلاده تتصرف كدولة ليس لديها أهداف استراتيجية أو مواقف نهائية للحرب في قطاع غزة.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أن بلاده تتصرف أو تتعاطى مع الحرب في قطاع غزة دون أهداف استراتيجية أو وضع مواقف نهائية لتلك الحرب.

وأوضح الجنرال جولان أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في إقامة حالة طوارئ دائمة في إسرائيل