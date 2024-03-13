السيسي: مصر تحذر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة مستحيلة في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، ما يهدد حياة ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي، مشددا على أن تعليق بعض الدول مساعدتها لوكالة الأونروا يتنافى مع جميع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة، فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها.



وأكد السيسي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور.

ولفت إلى أنه دعا رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل عل وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.

أضاف أن المباحثات ركزت على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.

وأشار إلى أن ما تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكا جسيما في حق القانون الدولي الإنساني، ومصر حذرت مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.

وأكد أنه لا يخفى على الجميع أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، تقابله في الضفة الغربية، سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، ومصادرة عن أراضي مدن الضفة فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.



ونوه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.



وأشار إلى أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار.