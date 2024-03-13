وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد المقاومة الفلسطينية بعملية اقتحام رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن قواته العسكرية ستصل إلى كل مكان في قطاع غزة بما فيها مدينة رفح.

وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن غالانت قام بزيارة إلى قطاع غزة برفقة قوات الفرقة 162، وأجرى تقييما للوضع العسكري مع بعض قادة الألوية.

ونقلت القناة عن يوآف غالانت أن "القوات الإسرائيلية تصل إلى كل مكان والخلاصة هي أنه لا يوجد مكان آمن للإرهابيين في غزة"، على حد قوله.

وفي السياق نفسه، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتصرف كدولة ليس لديها أهداف استراتيجية أو مواقف نهائية للحرب في قطاع غزة.

خطورة اقتحام رفح

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها مطالب الرئيس الأمريكي بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خطا أحمر، وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسراً من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه".

وأضاف أبو ردينة، إن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.

وتابع: "أن المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أمريكية لتحويل تصريحات الإدارة الأمريكية الهامة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار أبو ردينة إلى أن مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي وقف العدوان فورًا، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.