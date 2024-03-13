المصري يُنهي اتفاقه مع شركة بوما العالمية لتوريد المستلزمات الرياضية للنادي

أتم الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري خلال تواجده بألمانيا حاليا في رحلة عمل، الاتفاق مع مسئولي شركة بوما العالمية على توريد كافة المستلزمات الرياضية ليس للفريق الأول للكرة بالنادي فحسب بل لجميع فرق النادي وذلك خلال الموسم المقبل 2025/2024.



من جهته أعرب الأستاذ كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع شركة بوما التي تعد إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال المستلزمات الرياضية إن لم تكن أكبرها بالفعل.

وأشار أن كلا الطرفين كان لديهما الحرص الكامل على اتمام هذا الاتفاق فشركة بوما العالمية تدرك تماما الشعبية الكبيرة لفريق المصري أحد أعرق الأندية المصرية.

والأمر ذاته بالنسبة للنادي المصري الذي يدرك تماما مدى النقلة النوعية التي يحدثها تعاقده مع شركة بوما العالمية والذي سيكون بادرة لتعاقدات أخرى مماثلة تضيف كثيرا من القيمة التسويقية لفريق المصري.

