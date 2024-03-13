قضت محكمة جنايات بورسعيد حضوريًا، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا على محمد نبيل، قاتل شقيقته العروس فريدة ببورسعيد.

دخل المتهم أمام المحكمة قفص الاتهام للنطق بالحكم، بالرداء الأبيض، وظهرت عليه علامات القلق والتوتر، بعدما أحيل إلى فضيلة المفتي في الجلسة الماضية، وعقب إصدار المحكمه الحكم بالإعدام شنقًا على المتهم انطلق التصفيق الحاد للحكم.

الإعدام شنقا لقاتل شقيقته العروس ببورسعيد

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس للنطق بالحكم ثم قررت مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم 13 مارس، لتحكم عليه بالإعدام شنقًا.



تعود الواقعة إلى 11 سبتمبر 2023، والمتهم فيها محمد نبيل بقتل شقيقته العروس فريدة نبيل نطاق حي المناخ ببورسعيد، بعد غيابه عن الأسرة لمدة عامين ليأتي من محافظة القاهرة لتنفيذ جريمته، وأعد المتهم خلال أحداث الواقعة لهذا الغرض 3 أسلحة بيضاء، عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة اشتراها من مصادر مختلفة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من سفك دماء شقيقته أسفل منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية.