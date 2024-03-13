انشطة رمضانية منتوعة بثقافة الاسماعيلية

نظمت ثقافة الاسماعيلية، انشطة رمضانية ثقافية ، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

حيث نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة حكي بمناسبة يوم الشهيد..قامت مديرة الموقع بتعريف معنى الشهيد وأنواع الشهادة وأجرها كما أثبته القرآن والسنة النبوية.. وفي جزء آخر من ورشة الحكي تناولت الحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض..مولده وتعليمه والظروف التي قاد فيها جيش مصر ثم ظروف استشهاده في أرض المعركةوالتكريمات التي حصل عليها بعد استشهاده ومع مجموعة أخرى من رواد البيت قامت أمينة المكتبة بالحديث عن حي الوطن وأهمية سيناء بالنسبة لمصر.

وفي مكتبة حي السلام الثقافية نظمت فقرة بعنوان بحبك يا بلدى بمناسبة الذكرى ليوم الشهيد تحدث محسن كمال مدير الموقع مع الرواد حول اهمية الوطن، والتضحيات الذى قام بها ابطال مصر من قوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية للحفاظ علي هذا الوطن

بينما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه بمناسبة شهر رمضان ومعلومه ورسمه عن فضل الصوم- فانوس رمضان) بمناسبة حلول شهر رمضان تحدث جميل يوسف مسئول النشاط بالمكتبة عن عن فضل الصوم وثوابه عند الله الفوائد الصحيه من الصيام الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام فانوس رمضان أصل الفانوس وأول من عرف الفانوس هم المصريين قام الأطفال من رواد المكتبة برسم أشكال مختلفه لفانوس رمضان.