الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي يكثف تدريب جنوده على المهارات المضادة للطائرات دون طيار

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأمريكي، منذ خريف عام 2023، بدأ بتكثيف تدريب جنوده على المهارات المضادة للطائرات دون طيار.

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أمريكا تعرب عن حرصها على التحاور مع روسيا بشأن الحد من التسلح

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الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها في قصف مركز توزيع المواد الغذائية بغزة

وبحسب المقال المنشور في تلك الوسائل فإنه تم تنظيم دورة لمدة أسبوعين للأفراد العسكريين في أوكلاهوما، حيث تم تدريبهم على التعرف على طائرات العدو دون طيار وتدميرها، وقرر القادة التركيز على ذلك بسبب "التهديد المتزايد للطائرات دون طيار" في منطقة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وذكر المقال أن أمريكا تخطط لتسليح نفسها بآلاف الطائرات دون طيار في السنوات المقبلة.

وأشار موقع "بيزنس إنسايد" إلى أنه من المقرر تنفيذ هذا البرنامج في إطار مشروع "Replicator" الذي يتضمن مواجهة الإنتاج الضخم للطائرات دون طيار من قبل الجانب الصيني.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في حرب الطائرات المسيّرة، وأن الطائرات الأجنبية المسيّرة الموجودة في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية أقل شأنًا من حيث القدرات التكتيكية والفنية من الطائرات المسيّرة الروسية والطائرات الانتحارية.

وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.

 

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الجريدة الورقية