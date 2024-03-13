أمريكا تعرب عن حرصها على التحاور مع روسيا بشأن الحد من التسلح

أكد نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا بشأن الحد من التسلح.

وقال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنغز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".

وأضاف روز أن هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو غير موجود حاليًا، الأمر الذي يسبب قلقا وأسفا شديدين للحكومة الأمريكية.

وأكد روز أن إدارته تدرس بعناية ما إذا كانت هناك حاجة لتوسيع الترسانة النووية الأمريكية، ردًا على التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وفق زعمه.

وقال: "لجنة الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة قالت إننا قد نحتاج إلى أنواع أكثر، ومختلفة من الأسلحة للاستجابة للتحديات الأمنية المتنامية، وخاصة التحديات التي يفرضها اثنان من الأنداد، وما أود قوله الآن هو أن الإدارة لم تقرر بعد ما إذا كنا بحاجة إلى المزيد، ولكننا ندرس ذلك بعناية بالغة".