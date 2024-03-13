أحال جهات التحقيق المختصة، فتاة تقيم بالتجمع إلى محكمة الجنايات لإدانتها بقتل أخيها مع سبق الإصرار والترصد خوفا من إعلامه والدهما أنها تقيم علاقات في الحرام ولرغبته في الحفاظ علي سمعتها ومنعها من السير في الطريق الشمال.

خوفا من معرفة والدها بعلاقتها فى الحرام.. فتاة تقتل شقيقها

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قتلت عمداً المجني عليه أخيها - مع سبق الإصرار والتراصد وذلك لخلاف بينهما إذ أنه وإن رغب الأخير في الحفاظ على سمعتها من أي سوء لحين زفافها فلم يكن يصدرها لهذا الغرض النبيل متسعاً إذ بغت الحيدة.

عن فطرة المجتمع من قيم وعادات فزاد خلافهما إثر ذلك وظنته سيخبر أبيها فما كان منها إلا أن دَلَها سُوءُ تَفكيرها لِلْخَلاصِ مِنه وَعَقَدَت عَرْمَا عَلَى ذَلِك فتحينت نومه ثم قصدت حجرته بعد أن تسلحت بسلاح أبيض محل إتهام تال وما إن تثبتت من استغراقه بالنوم فكالت له ضربة بالسلاح الأبيض لاقت مستقرها بجسده.

فحدثت إثرها إصابته الموصوفة بما أرفق من تقرير الصفة التشريحية ولم يقو جسده على تحملها ففاضت إثرها روحه لبارئها.

وفي سياق منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع المشار إليه على (9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 طن "مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.