كشف الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، أن القوات الروسية تدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، من أجل شن هجوم.

وقال كاراسيف: "إنهم يستعدون لهجوم، ولهذا يحتاجون إلى التدمير الفردي الكامل لصواريخ باتريوت والدبابات وما إلى ذلك، هذه محاولة لإزالة الدفاع الجوي من خط المواجهة حتى يتمكن الطيران من العمل".

أنظمة الدفاع الجوي التقليدية

وأوضح كاراسيف أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية لا يمكنها الوصول إلى الطائرات الروسية التي تقوم بإسقاط القنابل الموجهة. ولهذا السبب، وبحسب كاراسيف، تستهدف روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" القادرة على القيام بذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.