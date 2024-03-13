الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

باحث أوكراني يكشف سبب قيام روسيا باستهداف صواريخ باتريوت

القوات الروسية
القوات الروسية

كشف الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، أن القوات الروسية تدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، من أجل شن هجوم.

txt

تعليق الخارجية الروسية على دعوة البابا فرانسيس للمفاوضات مع أوكرانيا

txt

تهديد روسى لبولندا إذا أرسلت قوات إلى أوكرانيا

وقال كاراسيف: "إنهم يستعدون لهجوم، ولهذا يحتاجون إلى التدمير الفردي الكامل لصواريخ باتريوت والدبابات وما إلى ذلك، هذه محاولة لإزالة الدفاع الجوي من خط المواجهة حتى يتمكن الطيران من العمل".

أنظمة الدفاع الجوي التقليدية 

 

وأوضح كاراسيف أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية لا يمكنها الوصول إلى الطائرات الروسية التي تقوم بإسقاط القنابل الموجهة. ولهذا السبب، وبحسب كاراسيف، تستهدف روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" القادرة على القيام بذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

 

مواد متعلقة

أمريكا تعرب عن حرصها على التحاور مع روسيا بشأن الحد من التسلح

بسبب النزاعات.. عجز الاتحاد الأوروبي عن تحويل العائدات الروسية المجمدة إلى كييف
الجريدة الورقية