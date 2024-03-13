تهديد روسى لبولندا إذا أرسلت قوات إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الأربعاء، أنه إذا أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا، فإنها لن تغادر، فهي تريد إعادة الأراضي التي تعتبرها ملكا لها.

وأضاف الرئيس الروسي: "لأنه، على سبيل المثال، إذا دخلت القوات البولندية أراضي أوكرانيا، كما يبدو، لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية، على سبيل المثال، أو في بعض الأماكن الأخرى من أجل تحرير الوحدات العسكرية الأوكرانية، للمشاركة في الأعمال العدائية على خط التماس، فأعتقد أن القوات البولندية لن تغادر من هناك أبدا، يبدو لي ذلك".

وأوضح الرئيس الروسي، أن بولندا سترغب بعد ذلك في إعادة الأراضي، التي تعتبرها تاريخيًا ملكًا لها.

وأردف الرئيس بوتين، بالقول إنهم (بولندا) "يريدون العودة... ينامون ويرون، يريدون إعادة تلك الأراضي التي يعتبرونها ملكهم تاريخيًا، والتي أخذها منهم والد الشعب جوزيف فيساريونوفيتش ستالين، ونقلها إلى أوكرانيا".

وتابع: "إنهم يريدون إعادتها بالطبع، وإذا دخلت الوحدات البولندية الرسمية إلى هناك، فمن غير المرجح أن يغادروا".

ووفقا له فإن "انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة لا معنى لها على الإطلاق. أرادتا أن تكونا تحت مظلةٍ ما".

وقال الرئيس بوتين: "لماذا فعلتا (فنلندا والسويد) ذلك؟ بناءً على اعتبارات سياسية بحتة، في رأيي، ربما أرادوا حقًا أن يكونوا أعضاء في نادٍ غربي، تحت مظلة ما. لماذا يحتاجون إلى هذا؟ بصراحة، لا أفهم. هذه الخطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهما الوطنية".

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا وفنلندا، كانت تربطهما في السابق علاقات "مثالية ببساطة"، فلم يكن لدى البلدان مطالبة واحدة ضد بعضهما بعضا، وخاصة الإقليمية، ناهيك عن المجالات الأخرى.

وأجاب بوتين ردا على سؤال بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي: "لم يكن لدينا حتى قوات، لقد أخرجنا جميع القوات من هناك، من الحدود الروسية الفنلندية. لماذا فعلوا ذلك؟ هذه خطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهما الوطنية".

وأشار بوتين، بالقول: "لم يكن لدينا قوات هناك، والآن سيكون، سنفعل ذلك. لم تكن هناك أنظمة تدمير هناك، والآن ستكون".