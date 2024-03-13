خبير مالي يكشف أسباب تراجعات البورصة الحادة بجلسة اليوم

أرجع ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات أن التراجعات الحادة التي شهدتها مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية إلى عدد من العوامل المهمة، منها عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرين للحفاظ على ما تحقق لهم من مكاسب خلال الجلسات السابقة، وكذلك قيام القطاع البنكي بالإعلان عن شهادات ادخارية بعوائد تصل الي 30%، مما تعد نسب مغرية لتوجيه جزء من المحافظ الاستثمارية الي هذه الشهادات

قال أن هذه التراجعات لا تدعو الي القلق، وانما لا تخرج عن كونها عمليات جني أرباح للمستثمرين والمؤسسات.

توقع "المصري" أن هذه العملية التصحيحية تدفع البورصة خلال الفترة القادمة إلى مستويات تاريخية جديدة عند 36000 نقطة، على أن يكون مستوي 29000 نقطة منطقة وقف نزيف الخسائر.

كان رأس المال السوقي للأسهم قد تراجع خلال جلسة اليوم الأربعاء بقيمة 89.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.050.3تريليون جنيه .