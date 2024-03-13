البورصة  تخسر 89.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم وسط تراجع حاد لمؤشراتها

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاربعاء بصورة حادة متأثرة بعمليات جني الارباح على الاسهم القيادية بقيادة المؤسسات المحلية.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 89.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.050.3 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 31013 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 6760 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 9718 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 36 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 5.4 مليار جنيه.