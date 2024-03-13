الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هل قطرة العين والأنف تفطر؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام قطرة العين والأنف فى نهار رمضان؟. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "قطرة العين لا تبطل الصيام، حتى لو شعر بطعمها، لأن العين ليست منفذ للجوف، وهذا عند فقهاء الشافعية". 

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وتابع: "قطرة الانف لو نفذت ووصلت للحلق تفطر وتبطل الصيام، ولو كان يقدر يؤجل لبعد الصيام يبقى كويس، لكن لو مش هيقدر وصعب لأنه مريض مرض مزمن يبقى كده يجوز له الفدية المقدرة بـ٣٠ جنيه عن كل يوم". 

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