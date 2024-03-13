ببجي موبايل تعلن عن رحلة سحرية للاستمتاع بأجواء الليالي العربية في رمضان

تدعو لعبة ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، اللاعبين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر رمضان هذا العام لدخول عالم الليالي العربية مع إصدارها لتحديث 3.1 الجديد. ويجمع التحديث بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للعبة بين أجواء شهر رمضان والمزايا الجديدة والمشوقة ويحول خريطة Erangel إلى أرض للفانتازيا العربية الساحرة المستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة.

وستنقل ببجي موبايل اللاعبين إلى عالم من الغموض والمغامرة لمدة شهرين من 12 مارس وحتى 12 مايو، لتقدم مجموعة من السمات السحرية ومزايا اللعبة التي تضفي التشويق على معارك الباتل رويال لكل من عشاق اللعبة المخلصين واللاعبين الجدد. ويشمل المحتوى الأسلحة الغامضة والتخصيصات الزخرفية وخيارات النقل وغيرها من الإضافات الرائعة، ليستمتع اللاعبون بتجربة لعب لا تُنسى تجسد جوهر الفولكلور العربي. كما سيوفر التحديث مناطق وجزر جديدة مستوحاة من الهندسة المعمارية العربية لينطلق اللاعبون في رحلة فريدة وغامرة محاطة بالأجواء الثقافية الغنية خلال اللعب.

وستنضم إلى التحديثات البارزة الجديدة السجادة الطائرة (Flying Carpet)، وهي مركبة جديدة كلياً تشمل مقعدين يمكنك التنقل بها بين تضاريس خريطة Erangel أو حتى الطيران بسرعات عالية؛ مما يسمح بالسباقات السلسة وتنفيذ تكتيكات هجومية متنوعة. وسيكون لدى اللاعبين القدرة على استدعاء السجادة أو إطلاقها وفقاً لرغبتهم، ويمكنهم أداء الحركات التعبيرية بالقرب منها، علماً بأن السجادة يمكنها تقليد حركاتهم!

ويشمل تحديث ببجي موبايل بوابات للانتقال التكتيكي بين المواقع المحددة مسبقاً، مما يتيح الهروب السريع أو الترصُّد للأعداء الغافلين، بينما قد يواجه اللاعبون "الجني" في مناطق معينة ويستمتعون بتفاعلات رائعة مع العروض والكنوز، بالإضافة إلى عناصر خيالية جديدة مثل قنبلة الجني Genie Grenade)) التي ستضيف لمسة سحرية إلى طريقة اللعب وستوفر درعاً وقائياً ضد نيران العدو عند رميها.

وإضافةً إلى ذلك، يستطيع اللاعبون اختبار التجارب المصممة خصيصاً للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل البحث عن الكنز على متن سفينة كبيرة ستمنحهم فرصة إطلاق أنفسهم باستخدام المدافع والحصول على مكافآت قيّمة من صناديق الكنوز المحدودة بفترة زمنية معيّنة.

وتُعد أحداث ببجي موبايل الرمضانية وسيلة لتعزيز تواصل اللاعبين بروح الشهر الكريم خلال الاستمتاع بلعبتهم المفضلة.

